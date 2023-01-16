Калининградец повредил в новогоднюю ночь два автомобиля

В новогоднюю ночь в поселке Южный Багратионовского района местная жительница увидела в окно, как неизвестный наносит удары руками и ногами по машинаи. Злоумышленник разбил два боковых ветровых стекла на «Ниве» и левое зеркало у «Шкоды». Кроме того, на «Шкоде» остались вмятины и слезла краска на передней и задней левых дверях. Ущерб составил 32 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, участковые установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель. Подозреваемый пояснил, что владелец автомобилей оскорбил его мать, и молодой человек решил вступиться за ее честь, выплеснув гнев на имущество обидчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение имущества».