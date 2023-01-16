В Калининграде мошенники представляются приставами и требуют погасить задолженность

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде мошенники от имени судебных приставов рассылают по электронной почте письма с требованием погасить задолженность во избежание ареста банковских карт и имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Письма содержат символику ФССП России, регистрационный номер, ссылки на нормы законодательства, профессиональные термины, а также активную кнопку «Оплатить», что легко вводит в заблуждение.

«Если вы получили подобное письмо, не переходите по ссылкам и не переводите деньги. Такое сообщение лучше сразу удалить», - заявили в пресс-службе приставов.