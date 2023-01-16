В Мамоново детсад остался без охраны. СК проводит проверку

Следственный комитет проводит доследственную проверку после сообщения о том, что в Мамоново детский сад остался без охраны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В публикации в СМИ сообщалось, что решение оставить детсад без охраны принял муниципалитет, тогда как родители почти трехсот воспитанников детского сада с ним не согласны.

«В ходе проверки будет проведен полный комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств, изложенных в СМИ. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», - заявили в пресс-службе СК.