В области в четыре раза увеличилось число заболевших коронавирусом детей

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За прошедшую неделю в Калининградской области зарегистрировано 462 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

97,4 процентов случаев реализовались в форме ОРИ; 0,6 процента случаев - в форме пневмонии, 2 процента случаев выявлены активно без наличия симптомов.

Число заболевших детей увеличилось в 4 раза; всего зарегистрировано 35 случаев. Наибольшая заболеваемость в возрастной группе до года, что определено формированием внутрисемейного заражения.

Число заболевших взрослых увеличилось на 73,2 процента . Увеличение числа заболевших отмечено во всех группах. Наибольшая заболеваемость отмечена в возрастной группе старше 65 лет.