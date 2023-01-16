Калининградец украл из дома знакомых 1,2 млн рублей

В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 24-летний дружил вор с семьей потерпевших. Накануне совершения кражи он гостил у друзей и вместе с ними выходил из дома, но внезапно попросился внутрь помещения, так как якобы что-то забыл. В этот момент он открыл окно в одной из комнат. Вечером, когда друзей не было дома, он влез через это окно и похитил 1,2 млн рублей.

Оперативники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. Вскоре мужчина был задержан. При нем было обнаружено 675 тысяч рублей, которые лежали в его сумке. Остальную сумму он потратил, чтобы рассчитаться с имеющимися долгами.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.