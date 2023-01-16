Калининградцу грозит до 20 лет за «закладки» с наркотиками

Полицейские задержали жителя Калининграда, подозреваемого в распространении наркотиков через «закладки». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе личного досмотра у 28-летнего мужчины нашли 66 граммов метилэфедрона.

«Синтетический наркотик злоумышленник намеревался сбыть бесконтактным способом, оставляя «закладки» на территории города. Связь с потенциальными покупателями он держал через мессенджеры», - рассказали в полиции

«Закладки» были обнаружены на пустыре в трехстах метрах от жилых домов. В квартире задержанного также нашли и изъяли 62 грамма наркотика «соль», предназначенного к сбыту, и упаковочные материалы.

Теперь «закладчику» грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.