В Калининграде суррогатная мать незаконно получила материнский капитал

В Калининградкесуд признал недействительным сертификат на материнский капитал, выданный суррогатной матери. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Весной 2019 года женщина подала заявление о рождении второго ребенка, но скрыла, что является суррогатной матерью. Поэтому Пенсионный фонд обратился в суд.

Суд установил, что при подаче заявления женщина скрыла информацию, о том, что она является суррогатной матерью, то есть право на получение сертификата на маткапила у неё отсутствовало. И признал сертификат недействительным.