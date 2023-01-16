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В Балтийске прокуратура заставила управляющую компанию погасить долги по зарплате перед сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ООО «ЧУК-Запад» не выплатила работникам зарплату за ноябрь 2022 года, всего 475 тыс. рублей

Прокурор города внес представление директору организации. После вмешательства прокуратуры ООО «ЧУК-Запад» погасило задолженность по заработной плате перед 14 работниками.

Также на компанию завели административное дело за невыплату зарплаты, которое находится на рассмотрении.