Калининградка проломила голову сожителю, который поднял на нее руку

Жительницу Светлого будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел на лестничной площадке дома на улице Парковой. Пьяные сожители поругались, мужчина ударил женщину в живот. В ответ горожанка толкнула его в спину, из-за чего сожитель упал на лестницу и ударился головой. После этого она схватила детский самокат и ударила им мужчину по голове, проломив череп.

Сейчас решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.