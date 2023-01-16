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НовостиОбщество16 января 2023 17:31

Калининградка проломила голову сожителю, который поднял на нее руку

Сейчас решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.
Виктор Сергеев

Жительницу Светлого будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел на лестничной площадке дома на улице Парковой. Пьяные сожители поругались, мужчина ударил женщину в живот. В ответ горожанка толкнула его в спину, из-за чего сожитель упал на лестницу и ударился головой. После этого она схватила детский самокат и ударила им мужчину по голове, проломив череп.

Сейчас решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.