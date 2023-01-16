Калининградские гимназия и лицей вошли в число лучших российских школ

Два образовательных учреждения Калининграда вошли в число лучших российских школ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Образовательный Центр «Сириус» опубликовал рейтинг 200 школ, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук. Рейтинг выстроен по результатам олимпиад и конкурсов, в том числе международных, то есть на основании внешних объективных, не зависящих от школ данных.

В их числе оказались калининградские гимназия № 32 (физико-математический профиль) и лицей № 23 (физико-химический профиль).

«Представленный рейтинг - это отнюдь не инструкция для родителей по выбору школы для своего ребенка. Мы надеемся, что он поможет выявлять и распространять наиболее успешные практики, а это, в свою очередь, позволит другим школам перенимать такой опыт в решении главной задачи – максимального развития способностей каждого учащегося, - отметила председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.