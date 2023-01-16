Начальника отделения почты в Правдинске обвиняют в присвоении 230 тысяч рублей

В Правдинске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отделения почтовой связи. 47-летнюю женщину обвиняют в присвоении денег и товаров, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с мая 2021 года по май 2022 года обвиняемая продавала населению вверенные ей товары, однако не вносила деньги в кассу. Помимо этого, часть товаров женщина забрала себе и отнесла по месту жительства.

Кроме того, обвиняемая похитила часть денег. Ущерб от ее «руководства» оценили в 230 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Правдинский районный суд для рассмотрения по существу.