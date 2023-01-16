В Зеленоградске вандал разрисовал стену на спуске к морю

Власти Зеленоградска просят помощи в розыске вандала. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ночью 4 января молодой человек красками из баллончиков разрисовал стену на спуске к морю в районе кафе «У Нептуна» и стену хозпостроек по ул. Крымской. Нарушитель находился в компании парня и девушки с двумя маленькими собачками.

Администрация обращается к жителям и гостям города за помощью в поиске и установления личности нарушителя. И гарантируют вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Телефон для обращений: оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы администрации - 8-800-200-36-75 (звонок бесплатный).