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НовостиПолитика17 января 2023 6:38

Су-27 Балтфлота сопроводил самолет ВМС Германии над Балтикой

Воздушная цель приближалась к госгранице РФ
Виктор Сергеев

Российский истребитель сопроводил военный самолет Германии над Балтийским морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Сообщается, что воздушная цель, которая приближалась к госгранице РФ, была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», - говорится в сообщении центра обороны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», - сообщил Национальный центр.