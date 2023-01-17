Су-27 Балтфлота сопроводил самолет ВМС Германии над Балтикой

Российский истребитель сопроводил военный самолет Германии над Балтийским морем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Сообщается, что воздушная цель, которая приближалась к госгранице РФ, была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», - говорится в сообщении центра обороны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования», - сообщил Национальный центр.