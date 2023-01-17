В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 17 января нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 17 января, в течение дня отключено электричество более чем на 40 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

ул. пр-кт Победы 61,65

ул. Вагоностроительная 1,1а,3а,3-5,7(д/с№7), 6-10

ул. Кутузова 42,47 ул. Батальная 1,1А,1Б,4,5,6,7,9,

ул. Машиностроительная 2

ул. Судостроительная 10 пер. Каштановый 3,4,5,8,9,10

пер. Нахимова 3,4,5,7,9-11,10,12,15

пр-кт Мира 101,132а

ул. Закавказская 24,26-28,33,35,37,39

ул. Лесопарковая 33,40-42,41,41а,41б,43,45, 46,47,48,49,49а,50,51,52,53,54,56,57,59

ул. Чапаева 34,35,40,41,42,45

ул. Энгельса 23,28,3-30а,32,34,36,38,45,44-46, 48,50,51,52,52а,54,53-55,56,57,61-1,61-2,63, 65,67,69,73,75,77

ул. Яблоневая аллея 21,28,29,30,34,36,42,42а, 44,46,47,48,50

ул. А. Бровковича 1,2а,2б,2в,3,4-8,5,6,7,8,9, 10,11,12-14,13,16,18

ул. Велосипедная дорога 8,9,12,13,28

ул. Е. Колесникова 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36

ул. Каштановая аллея 1,1а,1б,1в,1г,1д,3,3а,4, 5а,5б,5в,5г

ул. Коломенская 1-3,5,9,10,12,16

ул. Косогорная 19,31

ул. Радищева 46,50,52,56,58,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,68а,69,70

с 09:00 до 13:00 по адресам:

ул. Красная 49-61,58-64,63-67,69-71,70,73,76, 78,80-86

ул. Лейт.Яналова 33-35

ул. Щорса 4-4б,5,6а,7,9,10,12,16,16а,17,19

с 13:00 до 18:00 по адресам:

ул. Б.Хмельницкого 12(д/с№113)51-53,57-59

ул. Багратиона 69

ул. Мл. лейт. Ротко 2

ул. Половца 17

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 08:30 до 18:00 часов по адресам:

ул. Батальная 1,6,6А

ул. Машиностроительная 2

с 09:00 до 13:00 по адресам:

пер. Арсенальный 1-103

пер.Ганзейский 1-72

ул. Краснокаменная 19

ул.А.Невского 188к1-3,188А,190Б

с 10:00 до 16:00 по адресам:

ул.Комсомольская 80-112, 89-91(поликлиника)

с 10:00 до 15:00 по адресам:

ул. Карамзина 6(СОШ №56)

ул. Судостроительная 75

Отключение теплоснабжения запланировано с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

пер. Желябова 9(Кадетский корпус),25,27

пер. Калужский 1-5,7(д/с№102)12-20,2-10, 10а(д/с№52)

пер. Нарвский 1-3,5-13,6а (лицей)

пр-кт Советский 24-28,30-34,36-36б,38-38а

ул. Гайдара 17-27,3-13,31-41,45-55

ул. Ген.-лейт.Озерова 1-5,12-16,16а,2-4,6-10,7-13,17б

ул. Желябова 1-7,6-8/литАА1 Б-В(больница)

ул. Калужская 12-18,20/литА(д/с№110),26, 28,29-31,30-38,4-10,33-39,39а

ул. Мусорского 1-3,15-17,19,21

ул. Нарвская 1-7,10-16,18-24, 21-31,39-45, 50/лит А,6-8а/6а, 9-19,28-44,34,46

ул. Памяти павших в Афганистане 1-7,2,17-23,25-31,9-15

ул. Уральская 2-16,18,3-7, 9-15