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НовостиОбщество17 января 2023 8:22

В Калининграде компания лишилась помещения за долги

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде организация лишилась помещения из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Торговая организация накопила крупный долг за услуги, оказанные другой фирмой. Гендиректор должника уклонился от погашения задолженности. Поэтому судебный пристав наложил арест на принадлежащее ООО нежилое помещение.

Поскольку организация не погасила долг в установленные сроки, недвижимость выставили на торги и продали за 2,5 млн рублей. Из этой суммы 1 млн рублей направлен взыскателю, а оставшиеся средства перечислены должнику.