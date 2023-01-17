Калининградские таможенники изъяли у пассажира автобуса незадекларированную валюту на 1,5 млн рублей

. Фото: Таможня Калининградской области

Пассажир автобуса «Калининград-Варшава» пытался провезти незадекларированную валюту. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Багратионовске. Мужчина предъявил к досмотру две дорожные сумки, при этом не став подавать пассажирскую таможенную декларацию. В багаже россиянина инспекторы обнаружили незадекларированные деньги: 584 850 украинских гривен, 3 200 долларов США, 1 085 евро и 60 000 российских рублей.

Общая сумма незадекларированных наличных денежных средств в эквиваленте составила 21 148,42 долларов США или 1 459 668,18 российских рублей.

В результате проверки банкноты в части превышения изъяты, пассажиру вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.