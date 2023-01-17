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НовостиДом. Семья17 января 2023 8:31

Калининградскому зоопарку передали 200 пихт, их теперь едят животные

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградский зоопарк из регионального питомника привезли грузовик с пихтами. Как сообщает пресс-служба зоопарка, учреждению передали 200 сочных и ароматных пихт и множество еловых и можжевеловых веток, которые не были проданы накануне Нового года.

«Хозяйственные киперы уже понесли их по вольерам. Хищники, жирафы, обезьяны, попугаи, козлики всех видов и мастей – все получат по ароматному дереву», - рассказали в зоопарке.

Первым делом пихтами угостили лам, те остались довольны.

В зоопарке отметили, что в этом году не принимают новогодние елки у населения по нескольким причинам.

Во-первых, деревья, простоявшие в квартирах 2-3 недели, теряют ценные свойства: запах и витамины. Во-вторых, на них могут остаться опасные для животных элементы игрушек и украшений.