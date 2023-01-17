Все моржи к нам: В Калининграде пройдет этап Кубка России по зимнему плаванию

Соревнования будут проходить 17-19 февраля на озере Шенфлиз на ул. Дзержинского.
Фото: "Янтарные моржи"
В Калининграде проведут IV этап Кубка России по зимнему плаванию: Чемпионат и первенство региона. Соревнования будут проходить 17-19 февраля на озере Шенфлиз на ул. Дзержинского.
Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь регионального министерства спорта, в соревнованиях примут участие пловцы из множества регионов России. Гостей ждут из Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы, Чебоксар, Новосибирска и других городов.
- Это будет первый старт в статусе официально признанного вида спорта и официально аккредитованной федерации зимнего плавания Калининградской области, - отметил Дмитрий Иванов.
В Калининграде выступят около 100 спортсменов-моржей.
Им в течение трех дней предстоит проплыть разными стилями дистанции от 25 до 200 метров. Ожидается и зимняя эстафета.