Все моржи к нам: В Калининграде пройдет этап Кубка России по зимнему плаванию

Соревнования будут проходить 17-19 февраля на озере Шенфлиз на ул. Дзержинского. Фото: "Янтарные моржи"

В Калининграде проведут IV этап Кубка России по зимнему плаванию: Чемпионат и первенство региона. Соревнования будут проходить 17-19 февраля на озере Шенфлиз на ул. Дзержинского.

Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь регионального министерства спорта, в соревнованиях примут участие пловцы из множества регионов России. Гостей ждут из Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы, Чебоксар, Новосибирска и других городов.

- Это будет первый старт в статусе официально признанного вида спорта и официально аккредитованной федерации зимнего плавания Калининградской области, - отметил Дмитрий Иванов.

В Калининграде выступят около 100 спортсменов-моржей.

Им в течение трех дней предстоит проплыть разными стилями дистанции от 25 до 200 метров. Ожидается и зимняя эстафета.