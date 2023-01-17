В Калининграде 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам 2,6 млн рублей

. Фото: Александр Подгорчук

76-летняя жительница Калининграда стала жертвой телефонных мошенников.

Как сообщает пресс-служба УМВД, пенсионерке позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги.

Далее инициативу перехватили лжесотрудники правоохранительных органов. Они посоветовали женщине защитить свои сбережения и перевести их на безопасный счет. Так она и поступила - перечислила на указанные ей счета 2 миллиона 647 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают лиц, причастных к незаконной деятельности.