Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 10:52

В Калининграде сотрудники МЧС научили школьников самоспасению из полыньи

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде в школе № 4 сотрудники МЧС провели лекцию на тему безопасности на водоемах в холодное время года, «пока отдельные любители экстрима размышляют, не окунуться ли в ледяную воду на Крещение».

С учащимися средних классов общались сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Калининградской области и представитель регионального отделения ВОСВОД.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, школьникам рассказали об опасности выхода на лед, мерах самоспасения и оказания помощи пострадавшим, которые попали в полынью.

«Сейчас в Калининградской области держатся положительные температуры. Однако, капризная приморская погода до конца зимы принесет еще не один сюрприз. И эти знания могут очень пригодиться», - отметили спасатели.