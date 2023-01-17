В Калининграде сотрудники МЧС научили школьников самоспасению из полыньи

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде в школе № 4 сотрудники МЧС провели лекцию на тему безопасности на водоемах в холодное время года, «пока отдельные любители экстрима размышляют, не окунуться ли в ледяную воду на Крещение».

С учащимися средних классов общались сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Калининградской области и представитель регионального отделения ВОСВОД.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, школьникам рассказали об опасности выхода на лед, мерах самоспасения и оказания помощи пострадавшим, которые попали в полынью.

«Сейчас в Калининградской области держатся положительные температуры. Однако, капризная приморская погода до конца зимы принесет еще не один сюрприз. И эти знания могут очень пригодиться», - отметили спасатели.