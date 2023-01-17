Директор областной филармонии стал лауреатом престижного музыкального конкурса

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве наградили лучших военных дирижеров – лауреатов конкурса на создание музыкальных произведений для военного оркестра. Творческое состязание проводилось с 1 сентября по 30 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Калининградскую область на конкурсе представил народный артист РФ, ветеран военно-оркестровой службы, директор Калининградской областной филармонии Виктор Бобков. Он стал лауреатом третьей степени за произведение малой формы – вальс «Памяти друга», который был создан в память о Валерии Халилове.

В рамках конкурса оценивались инструментальные музыкальные произведения для военного оркестра в четырех номинациях: встречный марш, строевой или концертный марш, произведение малой формы (вальс, полька и другие), произведение крупной формы (увертюра, сюита, поэма и прочее). Всего на конкурс, по информации Минобороны России, было представлено 112 произведений.