Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 27 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 16 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 1,
Светлогорский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 2.