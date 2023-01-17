Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 27 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 16 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 2.