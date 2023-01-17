Из Калининграда хотят запустить прямые рейсы в Иркутск, Хабаровск и Владивосток

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Калининградский аэропорт «Храброво» ведет переговоры об открытии рейсов в Иркутск, Хабаровск и Владивосток. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Александр Корытный в интервью ГТРК «Калининград».

По его словам, новые маршруты могут появиться уже в летнем расписании. Их может обслуживать авиакомпания iFly.

«Мы сейчас с ними ведем переговоры о том, что, возможно, будет дополнительное софинансирование, субсидирование со стороны государства рейсов из Иркутска, Хабаровска и Владивостока в Калининград», - сказал Александр Корытный.