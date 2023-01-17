Между Калининградом и Петербургом запустили почтовый вагон

РЖД и «Почта России» запустили почтовый вагон между Санкт-Петербургом и Калининградом. Теперь калининградцы будут получать посылки из Санкт-Петербурга в 1,5 раза быстрее - ранее они доставлялись через Москву, сообщает «Интерфакс».

Почтовый вагон будет ходить один раз в неделю в составе поезда №79/80 Санкт-Петербург - Калининград.

К доставке принимается корреспонденция и посылки не только из Санкт-Петербурга, но и из других субъектов Северо-Западного региона: Новгородской и Псковской областей, а также из Карелии. Вагон вмещает около двух тысяч почтовых отправлений.