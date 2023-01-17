Пьяный калининградец угнал машину у спящего приятеля

На 41-летнего жителя Калининграда завели уголовное дело за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Владелец «Рено» остался ночевать у своего знакомого, проживающего на улице Гайдара. Пока мужчина спал, злоумышленник выпил и решил покататься по вечернему Калининграду.

Горожанин забрал у спящего приятеля ключи, завел автомобиль и отправился в путь. Поездку прервали сотрудники ГИБДД, которые остановили машину на улице Дзержинского.

Стражи порядка доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Машину поместили на специализированную стоянку.