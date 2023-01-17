Почти 290 представителей малого бизнеса в области получили микрозаемы

В 2022 году почти 290 представителей малого бизнеса в Калининградской области получили микрозаемы в центре «Мой бизнес» на 455 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Больше всего таких выплат - 142 - было оформлено по заявкам индивидуальных предпринимателей. Немногим меньше (116 микрозаймов) получили юрлица. По сумме на эту категорию субъектов МСП приходится свыше 60 процентов от всех выданных средств – почти 280 млн рублей.

В среднем каждый десятый микрозаемщик калининградского центра «Мой бизнес» в прошлом году является самозанятым. Они оформили 31 микрозаем на 4,1 миллиона рублей.

По данным центра «Мой бизнес», с помощью микрозаймов заемщики создали в прошлом году 400 новых рабочих мест, а также сохранили более 1200 действующих.