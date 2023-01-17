На озере в Янтарном выставят пост, чтобы не допустить в воду желающих искупаться на Крещение

На пляже Янтарного озера в крещенскую ночь будет оборудован специальный пост для обеспечения общественного порядка и недопущения фактов причинения ущерба здоровью граждан в период празднования Крещения Господня с 18:00 18 января и до 01:00 19 января.

Об этом в соцсетях рассказал глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин.

Он сообщил, что купания в озере запрещены.

Как сказал Артур Крупин «Комсомолке», пост выставят для безопасности и для того, чтобы не допустить людей, желающих окунуться в воду.

В ночь на 19 января у озера будут присутствовать: сотрудник администрации Янтарного городского округа, сотрудник полиции, казаки, представители Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели.

Накануне МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний.

Ранее Калининградская и Черняховская епархии объявили, что не будут организовывать крещенские купания для населения в Калининградской области.