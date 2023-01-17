В Калининграде на ул. Летней восстановили общественный туалет, который разгромили в новогодние праздники

В Калининграде восстановили круглосуточный туалет на улице Летней. Его разбили в новогодние праздники.

Об этом сообщили в Дирекции ландшафтных парков.

«Два отделения: одно общее, другое – для маломобильных людей. Их за новогоднюю неделю разгромили в пух и прах. Сломали краны, бумагодержатели, зеркало, подсветку, внутреннюю дверь, сиденье. То ли были очень злы на туалеты в принципе, то ли наоборот, радовались удачному исходу дела», - сообщили в Дирекции.

Отмечается, что в рамках ремонта привели в порядок двери, установили новые краны, восстановили подсветку и т.д.