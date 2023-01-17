Ушел из дома и пропал: Полиция Гусева разыскивает 69-летнего мужчину

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Полиция Гусева объявила в розыск 69-летнег Александра Дикарева. Сообщается, что около 18 часов 16 января мужчина вышел из дома по адресу: город Гусев, улица Менделеева, и не вернулся домой. До сих пор место его нахождения не известно.

Приметы: на вид 70 лет, рост 165-175 см., среднего телосложения, волосы седые, коротко стриженые, глаза голубые, носит очки.

Был одет: кепка демисезонная болоньевая черного цвета, куртка зимняя удлиненная матерчатая с капюшоном черного цвета, кофта шерстяная на молнии бежевого цвета, джинсы синие, ботинки зимние на молнии черного цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Александра Дикарева, просим сообщить об этом по телефонам: 8-401-43-3-24-10 (ДЧ), 8-401-43-3-32-81 (ОУР), 89217110965, 89216113800.