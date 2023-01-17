Калининградец украл кофемашину из торгового центра

В Калининграде полицейские поймали похитителя кофемашины. Инцидент произошел в ночь на 10 января в торговом центре на улице Дадаева.

Мужчина проник в кондитерскую-пекарню и похитил оттуда устройство для приготовления кофе стоимостью порядка 80 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий личность похитителя была установлена. Злоумышленником оказался неоднократно судимый за кражи 42-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело. Вор в содеянном признался и пояснил, что успел сбыть кофемашину.