В СК Калининграда проведут прием граждан на тему обеспечения лекарствами больных сахарным диабетом

Прием граждан по вопросам обеспечения медицинскими препаратами и изделиями лиц, больных сахарным диабетом, проведет и.о. руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Евгений Козырецкий. Прием пройдет 18 января с 12:00.

В СК поступают многочисленные обращения граждан о том, что в регионе лица, больные сахарным диабетом, в том числе и дети, несвоевременно и не в полном объеме обеспечиваются положенными по закону лекарствами.

Как сообщает пресс-служба ведомства, личный прием будет осуществляться по предварительной записи в СУ СК России по Калининградской области по адресу: город Калининград, улица 9 Апреля, дом 60 «а».

Запись по телефону 8 (4012) 558-724.