В Черняховске возле замка Инстербург оборудуют парковку для автомобилей

.
Фото: Администрация Черняховска
В Черняховске возле замка Инстербург планируют организовать парковку для автомобилей. Как сообщили «Комсомолке» в администрации Черняховского муниципального округа, паркинг расположится в низине слева от входа замка.
Площадь стоянки составит более 900 квадратных метров.
Работы планируют завершить до 1 сентября.
Глава администрации Сергей Булычев выложил в соцсетях проект парковки.
Мероприятия проходят при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.
Ранее в Черняховске была построена парковка у Горбатого моста. Работы по организации стоянки у парка завершаются.