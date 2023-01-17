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НовостиОбщество17 января 2023 16:35

В Черняховске возле замка Инстербург оборудуют парковку для автомобилей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Черняховска

В Черняховске возле замка Инстербург планируют организовать парковку для автомобилей. Как сообщили «Комсомолке» в администрации Черняховского муниципального округа, паркинг расположится в низине слева от входа замка.

Площадь стоянки составит более 900 квадратных метров.

Работы планируют завершить до 1 сентября.

Глава администрации Сергей Булычев выложил в соцсетях проект парковки.

Мероприятия проходят при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

Ранее в Черняховске была построена парковка у Горбатого моста. Работы по организации стоянки у парка завершаются.