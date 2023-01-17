Сцена на воде: В Калининграде хотят устроить спектакль на Нижнем озере

В Калининграде планируют предстоящий театральный фестиваль «Башня». В этом году его проведут в июне.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, это будет «фестиваль театра без границ».

По словам художественного руководителя Калининградского драмтеатра Александра Федоренко, об участии в этом фестивале ведутся переговоры с государственными и частными командами.

Фишкой фестиваля 2023 года хотят сделать спектакль на территории Нижнего озера. Как рассказали в театре, зрителей планируют рассадить на ступенях, выходящих в сторону Дома Советов. Сама же сцена расположится на водной глади озера.

- Мы хотим заявить фестиваль «Башня» более масштабно, с выходом в город, – заинтриговал Александр Федоренко. – Еще одна наша грандиозная идея на лето требует вложений. В этом проекте мы хотели бы задействовать Нижнее озеро.

Какие спектакли будут показаны в рамках фестиваля, не уточняется.