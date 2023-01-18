В Калининграде откроется выставка, посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда

В Калининграде сегодня, 18 января, в 15:00, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, откроется выставка «Непокоренный Ленинград». Экспозицию представят в Калининградском областном историко-художественном музее.

Как рассказали организаторы, в экспозиции будут показаны материалы из фондов музея, в том числе кусочек земли с Пискаревского мемориального кладбища, предметы быта военного времени, книги, изданные в Ленинграде во время блокады.

Один из главных экспонатов – портрет защитницы Ленинграда Анны Сердюковой, нарисованный ее однополчанином в окопе под Ленинградом в 1943 году.

Посетители также увидят фотографии и исторические документы.