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НовостиОбщество18 января 2023 6:00

ГИБДД предупреждает о гололедице в Калининградской области 18 января

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На дорогах Калининградской области местами ожидается гололедица – она сохранится до вечера 18 января. Об это со ссылкой на Гидрометцентр сообщает УГИБДД по региону.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скорость, обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движением автомобиля. Учитывайте интенсивность движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями», - говорится в сообщении.

Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными и внимательными.