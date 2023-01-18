ГИБДД предупреждает о гололедице в Калининградской области 18 января

На дорогах Калининградской области местами ожидается гололедица – она сохранится до вечера 18 января. Об это со ссылкой на Гидрометцентр сообщает УГИБДД по региону.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скорость, обеспечивающую водителю возможность полного контроля за движением автомобиля. Учитывайте интенсивность движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями», - говорится в сообщении.

Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными и внимательными.