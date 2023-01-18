До конца сезона Калининградский драмтеатр выпустит четыре премьеры

Калининградский областной драмтеатр до конца сезона выпустит еще четыре премьеры. Об этом рассказал худрук театра Александр Федоренко на встрече с общественным жюри конкурса сценического мастерства «Свое лицо», передает пресс-служба минкульта региона.

На большой сцене 4 и 5 марта выйдет трагедия Уильяма Шекспира «Отелло». Современную версию произведения представит молодой московский режиссер Александр Локтионов.

В конце апреля зрителей ждет премьера по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира» в постановке народного артиста РФ Михаила Салеса.

В конце мая или в июне - еще одна премьера на большой сцене: спектакль «Гуд бай, Берлин!» по повести Вольфганга Херрндорфа поставит режиссер Анна Морозова.

В мае Мария Сердюкова представит одну из новых пьес Дмитрия Богославского «Держись на поверхности, доверься воде...».