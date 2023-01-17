На пешеходные переходы и дорожные знаки в Калининградской области в 2022 году потрачено 384 млн рублей

В 2022 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области было направлено 384 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

Капитально отремонтировано было 5 автобусных остановок на региональных дорогах: в поселках Сенцово Черняховского района, Летное, Красноторовка, Охотное Зеленоградского района и в Тушино Неманского района.

По словам министра развития инфраструктуры Евгении Кукушкиной, по сравнению с 2021 в 2022 году удалось снизить смертность в ДТП на 14%.

Завершены работы по обустройству уличного освещения в населенных пунктах, располагающихся на шести участках региональных дорог.

Установлено более 4,5 тысячи дорожных знаков.

Кроме того, за счет средств нацпроекта установлено пешеходное ограждение, искусственные неровности и дорожные знаки на улице Ф. Карима и школы-интерната №5 в Багратионовске, возле школы в п. Южный, а также капитально отремонтирована автобусная остановка в поселке Долгоруково.

В Калининграде были обустроены пешеходные переходы в районе пересечения пр. Мира – ул. Брамса, в районе улиц А. Невского, 51, Емельянова, 215, Согласия, 33 и Правой набережной, 2.