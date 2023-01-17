В водоемах Озерска и Гусева накануне крещенских купаний выявили патогенные бактерии

В Калининградской области накануне крещенских купаний специалисты регионального Управления Роспотребнадзора провели исследования. Выяснилось, что сразу несколько водоемов не соответствуют требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Пробы воды из водоемов в Озерске и Гусеве не соответствуют установленным требованиям. Выявлено бактериальное загрязнение. В водоеме в Озерске обнаружена патогенная бактерия (сальмонелла)», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В органы местного самоуправления Гусева и Озерска направлены предложения не использовать указанные водоемы для крещенских купаний.

Сообщается, что пробы на вирусологические и микробиологические показатели были отобраны в Гурьевском районе (водоем в поселке Константиновка), Гусеве (река Писса), Гвардейском районе (поселок Ровное), Озерске (река Анграпа) и Черняховске (Купель «Святой источник»).

Анализировали те места, где будут проводиться купания и которые обеспечены временными спасательными постами.