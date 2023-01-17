В Калининграде после новогодних каникул увеличилось количество заболевших свиным гриппом

В Калининградской области на протяжение второй недели 2023 года эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ оставалась напряженной.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, по сравнению с первой неделей года, зафиксирован рост показателей заболеваемости среди взрослых на 7,4%.

«Это связано с возобновлением «рабочей активности» и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что среди детей показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ остаются ниже эпидемических пороговых величин.

В регионе по-прежнему преобладает и остается самым распространенным вирус гриппа А(H1N1)2009, который еще называют свиным гриппом. Отмечается и рост доли вирусов гриппа B.

Врачи призывают не заниматься самолечением, при симптомах заболевания обратиться за квалифицированной медицинской помощью.