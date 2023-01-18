На Куршской косе развесят кормушки для птиц, сделанные руками детей со всего региона

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе появятся новые кормушки для птиц. Их из природного материала сделали школьники, участники всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц».

Кормушки будут развешаны в зонах отдыха национального парка, а посетители во время прогулки по экологическим тропам смогут их пополнять.

«Синицы, поползни, овсянки (на территории парка можно наблюдать зимой более 20 видов птиц) с большим удовольствием подкрепятся сырыми несолеными семенами подсолнечника, перловой крупой, овсяными хлопьями и несоленым салом», - рассказали организаторы.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, в конкурсе приняли участие 85 малышей и школьников из 49 образовательных организаций региона: Калининграда, Гусевского, Советского Пионерского городских округов; Зеленоградского, Гвардейского, Гурьевского, Нестеровского, Правдинского, Черняховского муниципальных округов.