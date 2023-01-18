Зеленоградск вошел в тройку малых городов России для зимнего отдыха

Зеленоградск вошел в список малых городов России, которые туристы выбирают для отдыха этой зимой. Исследование популярных городов с численностью населения до 50 тыс жителей изучили аналитики Tvil.ru.

В лидерах оказался Суздаль, собравший 15% всех бронирований в малых городах. На втором месте карельская Сортавала, а на третьем как раз расположился Зеленоградск (12% и 9% бронирований соответственно).

В списке самых популярных направлений для отдыха зимой также стоят Кировск, Железноводск, Великий Устюг, Горячий Ключ, Переславль-Залесский, Осташков, Байкальск.