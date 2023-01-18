Названы самые востребованные профессии в Калининградской области в начале года

В Калининградской области наибольшую потребность в новых работниках испытывают сейчас работодатели из сферы «Добыча сырья» – здесь размещено на 31% больше новых вакансий, чем месяц назад. По данным службы исследований hh.ru, средняя зарплата здесь для калининградца – 48 800 рублей.

Максимальные зарплаты в сфере «Добыча сырья» в Калининградской области могут доходить до 100 000 рублей, 95 000 рублей или 78 000 рублей.

Из-за повышенного спроса у работодателей легко найти работу в сфере страхования (+18% новых рабочих мест за месяц). Ищут «специалистов по страхованию».

На третьем месте по спросу на новых работников в Калининградской области – сфера «Высший менеджмент» (+10,4% новых вакансий за месяц) со средним доходом 56 200 рублей в месяц.