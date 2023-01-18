Снег до 12 сантиметров: В Калининградскую область к вечеру вернется зима

В Калининградской области ожидаются интенсивные осадки в ближайшие сутки. Днем 18 января регион окажется в зоне влияния атмосферных фронтов волнового южного циклона.

Как сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром температура воздуха по области 0...-2 градуса, днем около 0...+2 градусов (на побережье в течение всех суток +1...+3 градуса).

Во второй половине дня и вечером ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Сильный снегопад могут ждать жители на востоке области. Накроет Озерский, Багратионовский, Гвардейский, Гусевский, Черняховский, Нестеровский, Краснознаменский, Неманский, Славский районы.

«Местами ожидается выпадение до 7-12 сантиметров снега», - говорится в сообщении.

В Калининграде во второй половине дня и вечером ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега.

На дороге возможна гололедица и снежный накат.