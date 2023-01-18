Где в Калининграде отключат свет и воду 18 января

В Калининграде 18 января дома на нескольких улицах останутся без электричества. По данным городской администрации, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение на текущие сутки будет отключено с 08.30 до 18.00 по адресам:

ул. Марш. Баграмяна 2,6-12

наб. Петра Великого 1

ул. Красноярская 2-4

пр-кт Московский 50

ул. Киевская 17б,19б,22а,

2-й Трамвайный пер. 3,4,5

ул. Волочаевская 15,47(Д/сад № 12),35-39, 41-55,54,56,58,62-70,72-74

ул. Новинская 1,4,5,6,8-10

ул. Дзержинского 113,117,127,129, 131(Д/сад № 9),135,137

ул. Волоколамская 2,4-12,5-15,16,25-33,

пер. Волоколамский 2-6,8,12,16,18

ул. Нахимова 6-12,9(Д/сад № 74),14,13-17, 18-22,21,24

пер. Нахимова 2,10

ул. Лесопарковая 6-8,10-16,18-24,24б,26, 28,29,36,38,39

ул. Закавказская 19

ул. Энгельса 12-16, ,20-26, 21-29,33,35-49

ул. Донская 1-5,8,11-15,16-18,23

ул. Адмиральская 13-17

Яблоневая аллея 10,11,12,13,15,20

ул. Косм. Леонова 12а,16,18,20

ул. Полк. Сафронова 2,3,5,6

пер. Зоологический 2-4

ул. Зоологическая 20,29,33-35

ул. Чайковского 43,50-52

с 09:00 до 18:00 по адресам:

ул. Алданская 11-13

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано с 09:00 до 17:00 часов по адресам:

ул. Звездная 27-31,33-37

ул. Ген. Галицкого 19-25

с 10:00 до 15:00 по адресам:

ул. Ольштынская 1

Отключение теплоснабжения на текущие сутки запланировано с 08:30 до 17:00 часов по адресам:

ул. 9 апреля 34-42,44-50,52-58

ул. Гражданская 11 (Д/сад № 24)

Отключение горячего водоснабжения на текущие сутки запланировано с 08:30 до 17:00 часов по адресам:

ул. 9 апреля 34-42,44-50,52-58

ул. Гражданская 11 (Д/сад № 24)