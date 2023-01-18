В Советске любитель громкой музыки искромсал ножом соседа по коммуналке

В Советске конфликт из-за громкой музыки закончился поножовщиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Около 6 часов утра 35-летний мужчина отдыхал в компании родных и друзей на общей кухне коммунальной квартиры в одном из домов по улице Баумана. В это время к ним зашел 30-летний сосед, который потребовал уменьшить громкость музыки.

Завязался спор, в ходе которого 11 раз судимый «музыкант» схватился за нож и нанес оппоненту не менее шести ударов в туловище и левую ногу. Впоследствии мужчину с колото-резаными ранами доставили в местную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.