Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 67 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 37 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 8,

Гвардейский городской округ - 2,

Гурьевский городской округ - 6,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 6,

Неманский городской округ – 1.