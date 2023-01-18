Калининград претендует на звание столицы Тотального диктанта-2023

. Фото: Архив "КП"

На официальном сайте проекта «Тотальный диктант-2023» стартовало голосование за статус главной площадки масштабной культурно-просветительской акции.

В этом году за звание столицы борются Калининград, Мурманск, Нижний Тагил и Омск, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Механизм выбора столицы акции включал несколько этапов: с октября принимались заявки от городских команд; 28 октября были отобраны полуфиналисты; 8 декабря состоялся полуфинал, в рамках которого команды презентовали потенциал города экспертному жюри.

Организаторами из Калининградской области была предложена концепция «тотального путешествия», когда каждый сможет написать диктант в главных достопримечательностях региона и поучаствовать в предлагаемых мероприятиях.

Финальным этапом отбора станет открытое голосование, которое продлится по 1 февраля. Любой желающий может оставить голос, но не чаще одного раза в сутки.

Победитель будет объявлен 2 февраля на церемонии передачи статуса столицы акции в Ярославле, где пройдет XI Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта.