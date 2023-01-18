Новый корпус начальной школы в Светлогорске планируют построить в 2025 году

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Власти Светлогорска не отказались от идеи строительства нового корпуса начальной школы. Об этом сообщили представители администрации муниципалитета во «ВКонтакте».

«Сейчас проект нового корпуса начальной школы проходит экспертизу. После положительного заключения определим подрядчика, заключим с ним контракт и сможем приступить к строительству», - сообщили в местной администрации.

Ввести новый корпус в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Отметим, что ранее жители Светлогорска неоднократно просили расширить корпус начальной школы или построить новый.