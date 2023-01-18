Проект реконструкции поликлиники на ул. М. Расковой прошел экспертизу

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Проект реконструкции поликлиники на ул. Марины Расковой в Калининграде прошел экспертизу. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Антон Алиханов.

«Проект поликлиники на улице Марины Расковой получил положительное заключение экспертизы. Готовим поправки в бюджет, начнем строить уже в этом году», - заявил глава региона.

Отметим, что ранее власти заявляли, что в предлагаемом проекте присутствуют «основные архитектурные элементы старого здания, чтобы сохранить историчность, к которой привыкли жители района».