Мобилизованные калининградцы на полигоне закрепляли навыки применения ручных гранат

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На общевойсковом полигоне в Калининградской области мобилизованные продолжают занятия по огневой и тактической подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в зоне специальной военной операции на Украине, они закрепляют навыки метания наступательных и оборонительных гранат.

Подготовка проходит в три этапа, отметили в пресс-службе флота. Сначала мобилизованные изучают устройство и принцип работы взрывателя, порядок применения, затем тренируются метать гранату на точность и дальность. В завершение подготовки военнослужащие выполняют упражнение по метанию гранаты из укрытия.